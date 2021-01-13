Россиянам пояснили, как правильно пользоваться смартфоном на морозе

https://static.news.ru/photo/c8e82aae-5592-11eb-b679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачастую сильные морозы и конденсат, образующийся из-за перепада температур, становятся причиной поломки смартфона. О том, как правильно пользоваться гаджетом в морозные дни, рассказал эксперт сети сервисных центров Норик Аракелян.

По его словам, в зимнее время года у смартфона чаще всего страдает аккумулятор. Как правило, чем ниже температура воздуха — тем меньше становится производительность аккумулятора. На морозе заметно снижается его способность накапливать энергию. Аналогичная проблема касается внешних аккумуляторов — на холоде они разряжаются так же быстро, как и смартфоны. Чтобы аккумулятор работал долго, девайс следует положить в карман брюк.

Если электроника больше не может справиться с низкой температурой, в дисплее замерзают жидкие кристаллы, поэтому дисплей начинает реагировать на команды медленнее, — отметил Аракелян, слова которого приводит «Радио 1».

Также «утеплить» смартфон помогут толстые чехлы и защитные стёкла. При этом стоит избегать длительного использования смартфона на морозе.

Ранее NEWS.ru писал, что наушники являются безопасным средством для прослушивания музыки, если речь идёт о качественной продукции известных брендов, но от дешёвых китайских аналогов не стоит ждать хорошего звучания, уверен вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.

Выбирая наушники, он посоветовал присмотреться к производителям, давно присутствующим на рынке и работающим именно в сфере производства аудиоаппаратуры.