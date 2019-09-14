Xiaomi всегда пытается угодить требовательному покупателю, стараясь удивлять своими новыми продуктами. Так, линейку пылесосов пополнил Mi Handheld Vacuum Cleaner — беспроводной агрегат, который должен был стать лучшим в своём классе.
Однако по результатам наших испытаний продукт не смог стать первым в своём сегменте. Нет, аппарат выглядит очень эргономичным, мощным и стильным, но красота бывает обманчивой.
У пылесоса есть два уровня работы: обычный и турбо. На первом режиме аккумулятор выдерживает около получаса (что не так уж и плохо для небольших помещений вроде рабочего кабинета), а вот на турбо заряд уходит в ноль всего за чуть более чем семь минут. Вроде бы цифры не должны расстраивать, но тот же робот-пылесос от Xiaomi выдержит на самом мощном режиме куда больше, отработав продуктивно все типы поверхностей (а второе поколение девайса сможет даже провести влажную уборку кафельного покрытия).
Самым слабым элементом оказалась сама конструкция пылесборника, которая открывается снизу. Проблемой может стать крышка — она периодически предательски раскрывалась в самый неподходящий момент, высыпая всё ранее убранное. Как же так? Возможно, это какой-то небольшой дефект защёлки, а может, и недальновидность проектировщиков чудо-пылесоса.
Из плюсов бросается в глаза удобная зарядка для аккумулятора — док-станция, которую можно закрепить на стене. Кстати, зарядка с нуля до полного бака весьма шустрая — на всё про всё потребуется чуть более трёх часов. Не самое лучшее решение для квартиры, но, на наш взгляд, идеальный вариант для офиса или небольшого отеля — там, где не будет большого объёма работ.
Порадует и неплохой набор «аксессуаров», то есть насадок: ворсистая турбощётка, щётка для мебели, насадка для труднодоступных мест, насадка с щёткой. Добавьте к этому списку ещё трубку-удлинитель — получится неплохой набор, который должен вам помочь поддерживать одно–два помещения в чистоте.
Пылесос сам по себе при всём достаточно тихий, уровень его шума не превышает отметки в 72 децибела. Это куда тише бабушкиного агрегата и даже лучше, чем любой робот-пылесос, работающий на максимальных оборотах.
В нём также установлен мощный двигатель на 350 Вт, который должен обеспечивать аппарату силу всасывания в 24 кПа. Для мобильного пылесоса данные вполне себе приличные, но опять же, это не позволит вам убирать какие-то значительные вещи, как куски земли после похода в лес или строительный мусор. Это, если можно так назвать, больше для косметической уборки. Например, кресел машины.
В завершении хотелось бы сказать всё же пару хороших слов в адрес Xiaomi, которая бросила вызов пылесосам Dyson. Есть уверенность, что при дальнейшем прогрессе в линейке китайской компании появятся более интересные модели, которые смогут отвечать на все запросы даже таких требовательных пользователей, как журналисты редакции News.ru.