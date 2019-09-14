Xiaomi всегда пытается угодить требовательному покупателю, стараясь удивлять своими новыми продуктами. Так, линейку пылесосов пополнил Mi Handheld Vacuum Cleaner — беспроводной агрегат, который должен был стать лучшим в своём классе.

Однако по результатам наших испытаний продукт не смог стать первым в своём сегменте. Нет, аппарат выглядит очень эргономичным, мощным и стильным, но красота бывает обманчивой.

У пылесоса есть два уровня работы: обычный и турбо. На первом режиме аккумулятор выдерживает около получаса (что не так уж и плохо для небольших помещений вроде рабочего кабинета), а вот на турбо заряд уходит в ноль всего за чуть более чем семь минут. Вроде бы цифры не должны расстраивать, но тот же робот-пылесос от Xiaomi выдержит на самом мощном режиме куда больше, отработав продуктивно все типы поверхностей (а второе поколение девайса сможет даже провести влажную уборку кафельного покрытия).

Сергей Булкин/News.ru

Самым слабым элементом оказалась сама конструкция пылесборника, которая открывается снизу. Проблемой может стать крышка — она периодически предательски раскрывалась в самый неподходящий момент, высыпая всё ранее убранное. Как же так? Возможно, это какой-то небольшой дефект защёлки, а может, и недальновидность проектировщиков чудо-пылесоса.

Из плюсов бросается в глаза удобная зарядка для аккумулятора — док-станция, которую можно закрепить на стене. Кстати, зарядка с нуля до полного бака весьма шустрая — на всё про всё потребуется чуть более трёх часов. Не самое лучшее решение для квартиры, но, на наш взгляд, идеальный вариант для офиса или небольшого отеля — там, где не будет большого объёма работ.

Порадует и неплохой набор «аксессуаров», то есть насадок: ворсистая турбощётка, щётка для мебели, насадка для труднодоступных мест, насадка с щёткой. Добавьте к этому списку ещё трубку-удлинитель — получится неплохой набор, который должен вам помочь поддерживать одно–два помещения в чистоте.

Сергей Булкин/News.ru

Пылесос сам по себе при всём достаточно тихий, уровень его шума не превышает отметки в 72 децибела. Это куда тише бабушкиного агрегата и даже лучше, чем любой робот-пылесос, работающий на максимальных оборотах.

В нём также установлен мощный двигатель на 350 Вт, который должен обеспечивать аппарату силу всасывания в 24 кПа. Для мобильного пылесоса данные вполне себе приличные, но опять же, это не позволит вам убирать какие-то значительные вещи, как куски земли после похода в лес или строительный мусор. Это, если можно так назвать, больше для косметической уборки. Например, кресел машины.

В завершении хотелось бы сказать всё же пару хороших слов в адрес Xiaomi, которая бросила вызов пылесосам Dyson. Есть уверенность, что при дальнейшем прогрессе в линейке китайской компании появятся более интересные модели, которые смогут отвечать на все запросы даже таких требовательных пользователей, как журналисты редакции News.ru.