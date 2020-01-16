https://static.news.ru/photo/6f26738e-38f8-11ea-aaee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hugh Peterswald/Global Look Press

Исследователи обнаружили в Google Play 17 приложений, которые разряжали батарею устройства за счёт отображения рекламных объявлений. В общей сложности эти программы скачали 550 тыс. пользователей.

После 48 часов с момента установки приложения начинали скрывать своё присутствие на девайсе, а спустя ещё четыре — показывать рекламные объявления через разные промежутки времени. При этом код программ оказался разбит по разным файлам для сокрытия их настоящего назначения.

Как отметили исследователи из компании Bitdefender, приложения нельзя назвать вредоносными, но тактика, которую они используют, чтобы проникать в Google Play и уклоняться от системы проверки, традиционно ассоциируется с malware-программами.

Google был уведомлён о находках, которые вскоре компания удалила из магазина.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в размере $1 трлн. Это произошло после того, как к концу торгов 16 января акции холдинга выросли на 0,8%, до $1450,16.