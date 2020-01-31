https://static.news.ru/photo/22f3dba8-4403-11ea-912c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/www.imago/Global Look Press

Hi-Tech Mail.ru подвёл итоги премии «Лучший гаджет по версии рунета» Российские пользователи выбрали главные устройства из более 200 участников в 47 номинациях.

Флагманом 2019 года стал Huawei P30 Pro, а модель Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition удостоилась звания «Лучший дизайн». Сразу два складных смартфона победили в номинации «Технологии»: Motorola razr как «Возвращение года», а Galaxy Fold удостоился главной награды.

Лучший мобильным процессором стал Qualcomm Snapdragon 855+. В номинации гаджеты победили Apple Watch Series 5 («Лучшие умные часы»),

Xiaomi Mi Band 4 («Лучший браслет»), AirPods Pro («Лучшие беспроводные наушники») и JBL Pulse 4 («Лучшая беспроводная колонка»).

Ранее NEWS.ru рассказал, что Еврокомиссия (ЕК) должна будет разработать правила по введению общего стандарта зарядки мобильных устройств. Члены Европарламента отдали 582 голоса за резолюцию и 40 голосов против.