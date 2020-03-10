https://static.news.ru/photo/94ec3834-62c8-11ea-bcf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Sudock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

MacRumours поделилась деталями ещё не анонсированной версии мобильной операционной системы iOS 14. Предполагаемый код ОС содержит упоминания нового фитнес-приложения, API и iMessage.

Программа под кодовым названием Seymour, возможно, будет называться Fit или Fitness. Разработчики готовят отдельное приложение для iOS 14, watchOS 7 и tvOS 14, а не замену текущего Activity («Активность»). Пользователи с помощью Seymour смогут загружать фитнес-ролики с различными тренировками и упражнениями. Умные часы Apple, в свою очередь, будут параллельно отслеживать активность владельца устройства.

Купертинцы также добавят в iOS 14 новый API-интерфейс PencilKit, который позволит использовать Apple Pencil для распознавания и преобразования рукописного текста. Опцию можно будет использовать в «Сообщениях», «Почте», «Календаре» и других приложениях. Сторонние разработчики также должны получить доступ к PencilKit.

iMessage научится делать тэг (при помощи @) контактов в групповых чатах, отменять отправку сообщений и отмечать последнее сообщение как непрочитанное. Упомянутые действия пока находятся в стадии тестировании и могут не появиться в релизной версии iOS 14.

Устройство для отслеживания предметов AirTag, слухи о котором курсируют по Сети в течение долгого времени, будет работать на батарейке CR2032. «Маячок» должен включаться простым нажатием кнопки на нём, а для его подключения к iPhone или iPad пользователю нужно будет поднести девайс к нужному устройству.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple обновила правила ухода за собственными устройствами на фоне ситуации со вспышкой коронавируса. Разработчики разрешили использовать влажные и дезинфицирующие салфетки для протирания девайсов.