Компания Apple, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и вызванный им спад в IT-индустрии, наконец-то представила обновлённый бюджетный смартфон iPhone SE. Слухи об устройстве и его характеристиках циркулировали в Сети уже долгое время, поэтому каких-либо сюрпризов ждать не пришлось. А жаль, поскольку в итоге мы получили самый доступный iPhone (базовая версия с 64 Гб обойдётся в 40 тысяч рублей) с топовым железом с одной стороны и устаревшим дизайном — с другой.

Новый iPhone SE внешне получился таким же, как iPhone 8, что и стало одним из противоречивых решений Apple. В 2020 году пользователи получают 4,7-дюймовый Retina LCD-экран с рамками и разрешением HD (!), хотя сама камера смартфона при этом может снимать ролики в 4K. В эпоху OLED-дисплеев в смартфонах покупать подобный аппарат рука как-то не поднимается.

Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Добавим к этому вернувшуюся кнопку «Домой» со сканером отпечатков пальцев Touch ID второго поколения, который заменил собой Face ID. Конечно, в условиях пандемии технология распознавания лиц вчистую проигрывает датчику, но многие владельцы «яблочных» устройств уже привыкли просто подносить лицо к селфи-камере. К тому же энтузиасты смогли решить проблему с маской, не прибегая к помощи сторонних ресурсов.

Главными особенностями новинки стали процессор A13 Bionic (такой же, как у iPhone 11) и основная одинарная камера, которую в Купертино нарекли лучшей однокамерной системой, когда-либо установленной в «яблочные» смартфоны. Правда, у неё отсутствует «Ночной режим», однако имеется «Портретный» с возможностью калибровки боке. Apple заслуживает похвалу за мощное железо в бюджетном устройстве, но этого недостаточно, чтобы сказать разработчикам спасибо.

Вместе с размерами «восьмёрки» (138,4 × 67,3 × 7,3 мм) iPhone SE унаследовал и аналогичный аккумулятор, о чём говорит сама Apple (работает без подзарядки приблизительно столько же, сколько iPhone 8), то есть пользователь получает батарею ёмкостью 1821 мА*ч. Для сравнения: смартфон будет работать в 1,5-2 раза меньше, чем iPhone 11 Pro Max. Вывод — ни хорошо, ни плохо. Что касается цветов, то не надейтесь на разнообразие: белый, чёрный и Product RED.

apple/twitter.com

Так кому же подойдёт новый iPhone SE? Во-первых, людям, которые в течение долгого времени не обновляли свои «яблочные» смартфоны: с «четвёрки» до оригинального SE. Во-вторых, тем, кто давно засматривается на продукцию Apple, но так и не решается на дорогую покупку. Во всех остальных случаях доступный iPhone проигрывает аппаратам конкурентов, которые находятся с ним в одном ценовом сегменте.

За 40 тысяч вы можете купить (и при этом сэкономить) девайс с большим экраном, причём это будет AMOLED и разрешение Full HD+ (2340 × 1080 пикселей), мощным процессором, хорошей камерой и более ёмким аккумулятором. Практически идеальный баланс между дизайном смартфона и его основными функциями. А если вам больше по душе именно iPhone, то в таком случае всегда можно поднакопить денег и купить iPhone X или iPhone XR, которые определённо заслуживают большего внимания.