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Названы опасные приложения, которые нужно срочно удалить из смартфона

21:30, 25 октября 2020

В компании Avast, специализирующейся на антивирусных программах для Windows, Mac OS, Android и iOS, перечислили программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они были скачаны.

К таким приложениям относятся Crush Car, Rolling Scroll, Shoot Them, Helicopter Attack — New, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Plant Monster, Find Hidden, Flying Skateboard, Iron it, Find the Differences — Puzzle Game, Shooting Run, Jump Jump, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue, передаёт «Российская газета». 

Издание уточняет, что эти программы загрузили из Google Play свыше восьми миллионов раз. Их настоящая цель — отображение большого объёма рекламы по всему смартфону. При этом приложения могут скрывать свои значки на устройстве, поэтому их сложно найти и удалить.

Ранее исследователи из компании VPNpro обнаружили в Google Play 24 приложения, запрашивавшие нестандартные для себя разрешения. Общее число установок загрузок составило 382 миллиона раз. Как утверждают эксперты, пять разработчиков, создавших приложения, связаны с Shenzhen HAWK. Она, в свою очередь, управляется корпорацией TCL Corporation, имеющей непосредственное отношение к властям Китая. Шесть из этих 24 программ запрашивали доступ к камере устройства, два — к звонкам, 15 — к данным геолокации и внешнего накопителя, 14 — к сбору данных о сотовой связи и девайсе пользователя. Ещё два приложения могли записывать звук и получить доступ к контактам соответственно. Все полученные данные передавались на серверы разработчиков. После публикации истории Google удалила все потенциально опасные приложения из Google Play, писал NEWS.ru.

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