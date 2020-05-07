Microsoft добавила ноутбук и планшет в линейку Surface

https://static.news.ru/photo/c2ba8c00-9038-11ea-9057-fa163e074e61_660.jpg Ноутбук Surface Book 3 Фото: microsoft.com

Компания Microsoft расширила линейку Surface. Производитель представил ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2.

Ноутбук выйдет в двух версиях: дислпей на 13,5 и 15 дюймов. Surface Book 3 сохранил гибридную конструкцию. Обе версии получили четырёхъядерные процессоры Intel Core десятого поколения семейства Ice Lake-U: в базовой комплектации 13,5-дюймового использован Core i5, в 15-дюймовом — Core i7 во всех модификациях.

Бюджетный планшет получил 10,5-дюймовый дисплей PixelSense с разрешением 1920×1280, фронтальную камеру на 5 Мп, 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней флеш-памяти, а также прирост в производительности на 64%.

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