https://static.news.ru/photo/a47582fc-5a1b-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: wccftechdotcom/twitter.com

Китайская компания Vivo представила концепт смартфона Apex 2020. Устройство получило 6,45-дюймовый дисплей без вырезов и с загнутыми на 120 градусов краями.

У смартфона, как и у предшественника, отсутствуют порты и отверстия, а вместо физических кнопок виртуальные. Apex 2020 также оснащён 16-мегапиксельной подэкранной селфи-камерой: модуль толщиной 6,2 мм с перископным дизайном позволяет ему поместиться в телефоне толщиной 8,8 мм.

Как утверждают в Vivo, компания добилась огромного скачка в стабилизации изображения для основной камеры на 48 Мп. Разработчики говорят о 200-процентном росте производительности по сравнению с традиционными решениями, позволяющим снимать более плавные ролики и увеличивающим длительность выдержки при ночной съёмке. Дизайн системы вдохновлён вращением глаз хамелеонов при отслеживании предметов.

Looks so narrow and tall pic.twitter.com/IIMasK6dL2 — Ben Geskin (@BenGeskin) February 28, 2020

Девайс также получил беспроводную зарядку мощностью 60 Вт, которая способна заполнить батарею ёмкостью 2000 мАч за 20 минут. Аппаратной основой Apex 2020 стали процессор Snapdragon 865 (поддержка 5G), 12 Гб оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Концепт-смартфон не предназначен для массового производства. С помощью подобных устройств Vivo демонстрирует, какие нововведения пользователи могут ждать в будущих реальных продуктах.

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