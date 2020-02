У смартфона, как и у предшественника, отсутствуют порты и отверстия, а вместо физических кнопок виртуальные. Apex 2020 также оснащён 16-мегапиксельной подэкранной селфи-камерой: модуль толщиной 6,2 мм с перископным дизайном позволяет ему поместиться в телефоне толщиной 8,8 мм.

Как утверждают в Vivo, компания добилась огромного скачка в стабилизации изображения для основной камеры на 48 Мп. Разработчики говорят о 200-процентном росте производительности по сравнению с традиционными решениями, позволяющим снимать более плавные ролики и увеличивающим длительность выдержки при ночной съёмке. Дизайн системы вдохновлён вращением глаз хамелеонов при отслеживании предметов.