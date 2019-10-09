https://static.news.ru/photo/038c49e4-ea9e-11e9-bdb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выход приложения HKmaps в App Store поставил под удар компанию Apple. Официальное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» обвинила разработчиков в поддержке и защите протестующих в Гонконге и пригрозила им последствиями.

Как говорится в посвящённой компании статье, приложение помогает пользователям отслеживать передвижения полиции и таким образом избегать встречи с ней. Карта города постоянно обновляется благодаря сообщениям юзеров об инцидентах. «Жэньминь жибао» отмечает, что HKmaps — это лишь «верхушка айсберга», поскольку Apple вернула в онлайн-магазин песню, поддерживающую независимость Гонконга, которую ранее компания удалила.

Никто не хочет втягивать Apple в продолжающиеся волнения в Гонконге. Но у людей есть основания полагать, что Apple смешивает бизнес с политикой и даже незаконными действиями, — говорится в сообщении.

За несколько дней до релиза приложения Apple придерживалась противоположной точки зрения — первоначально HKmaps не должна была оказаться в App Store из-за того, что «приложение позволяет пользователям уклоняться от правоохранительных органов».

"Your app contains content - or facilitates, enables, and encourages an activity - that is not legal ... Specifically, the app allowed users to evade law enforcement." @Apple assume our user are lawbreakers and therefore evading law enforcement, which is clearly not the case. — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) 1 октября 2019 г.

Сам разработчик приложения отрицает, что его карта способствует поддержанию незаконной деятельности. Он заявил, что она предназначена только для «информационных целей», чтобы помочь жителям свободно перемещаться по городу, избегая вспышек протеста.

По сообщениям пользователей, HKmaps остаётся самым загружаемым приложением в категории «Путешествия» в App Store для Гонконга.

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