Как говорится в посвящённой компании статье, приложение помогает пользователям отслеживать передвижения полиции и таким образом избегать встречи с ней. Карта города постоянно обновляется благодаря сообщениям юзеров об инцидентах. «Жэньминь жибао» отмечает, что HKmaps — это лишь «верхушка айсберга», поскольку Apple вернула в онлайн-магазин песню, поддерживающую независимость Гонконга, которую ранее компания удалила.

За несколько дней до релиза приложения Apple придерживалась противоположной точки зрения — первоначально HKmaps не должна была оказаться в App Store из-за того, что «приложение позволяет пользователям уклоняться от правоохранительных органов».