Инструкция к Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысяч

В Бостоне за 787 тысяч долларов (58 миллионов рублей) было продано на аукционе руководство по эксплуатации компьютера Apple II, подписанное соучредителем компании Стивом Джобсом в 1980 году. На инструкции также оставил свой автограф второй генеральный директор компании Майк Марккула. Об этом сообщил портал UPI.com.

Джулиан, твоё поколение первым выросло с компьютерами. Иди, измени мир! — написал Джобс на обратной стороне обложки руководства.

Лот принадлежал Джулиану Брюэру, сыну Майка Брюэра, который обладал исключительными правами на продажу продуктов Apple в Великобритании, впоследствии возглавившим британское отделение компании.

Irsay collection adds Apple II manual signed by Steve Jobs https://t.co/kMi3pHrjXy via @WTHRcom @RRAuction — Mike Graff (@mikegraffpr) August 20, 2021

Сам Джулиан поведал о том дне, когда отец представил его Стиву Джобсу и Майку Марккуле. По словам Брюэра, он был подростком, который писал игры на своём Apple II, а однажды отец подозвал его для знакомства с неизвестными гостями. На пороге дома Брюэров стояли Джобс и Марккула, Джулиан отметил, что лишь во взрослой жизни осознал уникальность подписи, которую оставил ему основатель компании Apple.

Ранее корпорация Apple получила от Роскомнадзора письмо с требованием об удалении приложения «Навальный», которое позволяет читать блог оппозиционера Алексея Навального и использовать систему «Умного голосования».