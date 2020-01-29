https://static.news.ru/photo/ccb05994-4298-11ea-a9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: XEETECHCARE/YouTube

Samsung только готовится представить новый складной смартфон Galaxy Z Flip, но возможные характеристики устройства уже утекли в Сеть.

This is the Samsung Galaxy Z Flip: the new "influencer ready" high-end foldable Smartphone from Samsung. Official marketing pics and all specs: https://t.co/dvsNHqxycM — Roland Quandt (@rquandt) January 28, 2020

Девайс должен получить 6,7-дюймовый AMOLED-экран с дырой посередине, две задние камеры на 12 Мп каждая, одну фронтальную на 10 Мп и батарею ёмкостью 3300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью до 9 Вт.

Аппаратной основой смартфона станут процессор Snapdragon 855, 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней флеш-памяти. Samsung также добавит в Galaxy Z Flip внешний дисплей размером 1,06 дюйма и заднюю панель из стекла Gorilla Glass 6. Устройство будет работать под управлением Android 10, сообщает WinFuture.

Galaxy Z Flip должен поступить в продажу в Европе 14 февраля по цене около €1500.

Официальная презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020 пройдёт 11 февраля в 21:00 по московскому времени. Вместе с новым складным смартфоном компания покажет линейку флагманов Galaxy S20.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.