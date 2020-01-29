Девайс должен получить 6,7-дюймовый AMOLED-экран с дырой посередине, две задние камеры на 12 Мп каждая, одну фронтальную на 10 Мп и батарею ёмкостью 3300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью до 9 Вт.
Аппаратной основой смартфона станут процессор Snapdragon 855, 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней флеш-памяти. Samsung также добавит в Galaxy Z Flip внешний дисплей размером 1,06 дюйма и заднюю панель из стекла Gorilla Glass 6. Устройство будет работать под управлением Android 10, сообщает WinFuture.
Galaxy Z Flip должен поступить в продажу в Европе 14 февраля по цене около €1500.
Официальная презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020 пройдёт 11 февраля в 21:00 по московскому времени. Вместе с новым складным смартфоном компания покажет линейку флагманов Galaxy S20.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.