https://static.news.ru/photo/da2c9fa6-e032-11e9-8a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Android 10 Go Edition

Компания Google представила Android 10 Go Edition. Операционная система предназначена для устройств низкой ценовой категории.

По словам разработчиков, скорость и стабильность ОС были значительно улучшены. Приложения теперь будут запускаться на 10% быстрее, чем в предыдущей версии. Также Google добавила некоторые улучшения, связанные с безопасностью, такие как Adiantum. Благодаря ему все пользователи Android Go будут иметь такой же уровень защиты данных, что и любое устройство Android, без замедления работы устройств.

Кроме того, компания оптимизировала YouTube Go, поэтому юзеры должны столкнуться с меньшей буферизацией при стриминге видео. Новая Gallery Go by Google Photos упростит поиск фотографий на любом устройстве под управлением Android Go. Приложение весит 10 Мб и работает от машинного обучения на девайсе: оно автоматически каталогизирует сделанные снимки людей и вещей.

Android Go Edition теперь работает на более чем 1600 моделях устройств от более чем 500 производителей. Эти телефоны доступны в более чем 180 странах, включая Индию, Южную Африку, Бразилию и США. Android 10 Go Edition будет выпущен осенью 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что Google выпустила огромный бесплатный набор данных о deepfake-роликах. Разработчики хотят помочь исследователям в борьбе с подобными фейковыми видео.