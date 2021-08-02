Google анонсировала новые смартфоны на собственном процессоре

Грядущей осенью компания Google планирует представить новые смартофны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессора собственного производства. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе Google Tensor, появятся этой осенью, — написано в сообщении.

Генеральный директор Google Inc. Сундар Пичар заявил, что новый процессор основан на 20-летнем опыте компании по работе с компьютерами и с настоящее время является «самым большим нововведением в Pixel».

Как сообщают побывавшие на закрытой презентации журналисты портала Engadget, размеры новинок не называются. Однако разработчики намеревались создать модель чуть большего размера, чем предыдущие. Кроме того, среди фирменных стилей появятся персиково-пастельный, пастельно-зелёный и чёрный.

Представители СМИ также отмечают. что разработчики сумели улучшить конфигурацию камеры смартфона. Она может пропускать на 150% больше света, чем старая, при этом оснащена телеобъективом с 4-кратным оптическим зумом.

Также известно, что Google переработала программное обеспечение для обработки речи, создав новую платформу Speech On Device API (SODA), которая позволяет приложениям задействовать Tensor для более качественного распознавания речи.