https://static.news.ru/photo/44c09b7e-383a-11ea-a0c9-fa163e074e61_660.jpg iPhone 11 Pro Max Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Следователи ФБР в Огайо смогли извлечь данные из последней модели Apple, iPhone 11 Pro Max, с помощью устройства GrayKey. Смартфон принадлежал Барису Али Коху (Baris Ali Koch), обвинённого в том, что он помог своему осуждённому брату бежать из страны.

ФБР изъяло смартфон в рамках расследования 11 октября 2019 года. Адвокат Коха Амир Мабджиш подтвердил, что девайс был заблокирован и защищен паролем, который обвиняемый так и не раскрыл. Разблокировка iPhone через технологию распознавания лиц Face ID, как утверждает юрист, также не была применена.

Ордер на обыск, поданный 30 октября, показывает, что ФБР получило в распоряжении USB-накопитель, содержащий «криминалистический анализ iPhone, полученный при помощи GrayKey», сообщает Forbes.

При этом ранее Бюро оказалось в аналогичной ситуации, но вместо использования устройства для взлома следователи обратились напрямую к производителю — Apple. К давлению на компанию также присоединились генеральный прокурор США Уильям Барр и президент Дональд Трамп. В Купертино отказались разблокировать модели iPhone, но согласились помогать ФБР в максимально возможной степени.

GrayKey представляет собой инструмент криминалистической экспертизы данных, созданный стартапом Grayshift. Он позволяет правоохранительным органам нарушать протоколы безопасности iPhone в целях извлечения данных.

Ранее NEWS.ru рассказал, что члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки. ЕК, в свою очередь, планирует рассмотреть законодательный подход к решению проблемы, от которого может зависеть судьба интерфейса Apple Lighting.