https://static.news.ru/photo/0d4bce42-36ce-11ea-891f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки. ЕК, в свою очередь, планирует рассмотреть законодательный подход к решению проблемы.

The @EU_Commission strongly supports harmonisation of chargers for mobiles. In 2009, we had >30 charging solutions. Now 3 main solutions. In the discussion w #industry we insist on the following objectives consumer convenience safety & interoperability reduction of e-waste. pic.twitter.com/jdcJ8pIk7s — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) January 13, 2020

Я услышал вас чётко и ясно. Очень редко у вас есть единодушное мнение в дебатах, — заявил после обсуждения комиссар Марос Сефкович (Maros Sefcovic).

ЕК в течение десяти лет продвигает реализацию единого метода зарядки. В рамках этой кампании ей удалось сократить количество интерфейсов с 30 в 2009 году до 3 в 2020-м: USB Type-C, micro-USB и Apple Lightning. При принятии соответствующего закона в Купертино придётся отказаться от использования своего порта.

Apple пока не прокомментировала инициативу членов Европарламента, однако в январе 2019 года она заявила ЕК, что единый метод зарядки замедлит инновации, а не способствует их развитию.

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