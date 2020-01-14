https://static.news.ru/photo/d39de524-36ad-11ea-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple работает над обновлённой моделью iPhone 8. Смартфон получит увеличенный экран и поддержку системы распознавания лиц Face ID.

Устройство оснастят 5,4-дюймовым дисплеем, процессором A13 Bionic и камерой, которая будет «намного больше», чем у оригинальной модели. утверждает сайт MacOtakara.

В начале декабря NEWS.ru писал, что Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2. По словам аналитика Мин-Чи Куо, устройство должно получить 4,7-дюймовый LCD-экран, а его форм-фактор будет почти идентичен iPhone 8. Релиз смартфона намечен на первое полугодие.

На традиционной осенней презентации Apple покажет четыре аппарата: один с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем, два с 6,1-дюймовыми и последний с 6,7-дюймовым. Весь квартет iPhone будет поддерживать 5G, однако их главным различием, кроме размеров экрана, станут технологии камеры.