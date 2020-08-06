Эксперт рассказала, что делать с упавшим в воду телефоном

https://static.news.ru/photo/4a93c66e-d85f-11ea-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если современный телефон упал в воду, есть вероятность, что он не сломается, рассказала директор по стратегическим коммуникациям АНО «Цифровые платформы» Александра Гаврилова.

По словам эксперта, новые гаджеты отличаются водостойкостью, и, если их быстро достать из жидкости, есть шанс, что устройство продолжит нормально работать, передаёт РИА Новости.

Есть несколько вариантов, как минимизировать последствия, если ваш телефон утонул. Во-первых, современные телефоны водостойкие и, если вы его быстро вытащили, возможно, он будет невредим. Но на всякий случай какое-то время не используйте его и включите через день, — посоветовала Гаврилова.

Если телефон перестал работать, не надо его трясти и жать на кнопки, так можно повредить системную плату или другие его части, некоторые из которых не подлежат замене.

Не пробуйте его сушить самостоятельно: это может повредить детали. В ближайшей мастерской наверняка смогут разобрать аппарат, проверить и в нужных местах просушить, и все это не очень дорого. Выбрав такой путь вы избежите замены дорогостоящих деталей или покупки нового аппарата, — сказала эксперт.

Также Гаврилова рассказала, что если телефон не работает и его хозяин остался без связи, то заменить SIM-карту можно в салоне связи быстро и как правило бесплатно, а телефон для срочных звонков можно приобрести в пределах тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, исследования подтверждают, что зарядка смартфона до 100% и его полная разрядка до 0% сокращают срок службы аккумулятора. Об этом сообщил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.