Эксперт рассказал, как лишить смартфон шансов подслушивать

https://static.news.ru/photo/4aaff3b0-999e-11eb-9ed3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что современные гаджеты способны «слушать» своих владельцев без их ведома. По его словам, порой хозяева устройств сами дают смартфонам такую возможность.

Следят за пользователями различные приложения, им нужно продать востребованные данные. Они же записывают голосовые сообщения для последующего анализа и передачи третьим лицам. Как правило, ими являются рекламодатели, сообщает радио Sputnik.

Часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных — это уже банальная тема, — пояснил Вакулин.

Он добавил, что доступ к микрофону таким приложениям даёт сам хозяин гаджета при их установке на смартфон. Далее микрофон может включаться сам по себе, и гаджет может «слушать» владельца даже в заблокированном состоянии.

Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, защита от подслушивания заключается в ограничении числа приложений, имеющих доступ к микрофону. Для важных переговоров вполне подойдёт простой кнопочный телефон, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и так далее, указал эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиарежим на смартфоне может быть полезен, даже если владелец гаджета никуда не летит. Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, авиарежим отключает телефон от всех беспроводных технологий. Он добавил, чтобы не остаться без связи, эффективнее будет отключить синхронизацию.