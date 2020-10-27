Эксперт рассказал, как прочесть удалённое сообщение в WhatsApp

https://static.news.ru/photo/7f3eff6a-18e6-11eb-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Директор компании по разработке отечественного программного обеспечения Павел Мясоедов рассказал о неочевидных нюансах при использовании мессенджера WhatsApp.

Так, в частности, он поделился способом, как можно обойти ограничение приложения, запрещающее удалять сообщения спустя 68 минут после их отправки.

Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близки ко времени, когда было отправлено сообщение. После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату, — рассказал эксперт агентству ПРАЙМ.

Также он поделился информацией о том, как прочесть удалённое ранее сообщение. Например, по его словам, можно воспользоваться сторонними приложениями, однако, напоминает Мясоедов, пользоваться ими нужно с крайней осторожностью, так как они могут дать доступ к вашим перепискам мошенникам. Другой метод — обратиться к резервной копии переписок.

Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удалённые сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами, — сказал он.

При этом эксперт предупредил, что если пользователь сначала удалит сообщение у себя, то потом скрыть его от других участников переписки уже не получится.

Ранее NEWS.ru писал, разработчики WhatsApp планируют ввести в ПК-версию приложения возможность совершать обычные и видеозвонки.