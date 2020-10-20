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Мессенджер WhatsApp обзаведётся новой функцией

15:43, 20 октября 2020
Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp в ближайшее время. Так, пользователи ПК-версии программы получат возможность звонить с помощью ноутбука или стационарного компьютера.

По данным WABetaInfo, новая функция позволит совершать как обычные, так и видеозвонки. В частности, во время беседы в приложении будет открываться отдельное окно.

Как ожидается, обновление приложения выйдет в ближайшие недели.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики дополнят функционал популярного мессенджера WhatsApp возможностью связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.

Точная дата повсеместного внедрения новшества пока неизвестна.

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