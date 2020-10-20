Мессенджер WhatsApp обзаведётся новой функцией

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp в ближайшее время. Так, пользователи ПК-версии программы получат возможность звонить с помощью ноутбука или стационарного компьютера.
По данным WABetaInfo, новая функция
Как ожидается, обновление приложения выйдет в ближайшие недели.
Ранее NEWS.ru писал, что разработчики дополнят функционал популярного мессенджера WhatsApp возможностью связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.
Точная дата повсеместного внедрения новшества пока неизвестна.