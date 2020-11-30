Эксперт назвала скрытые настройки в смартфоне против мошенников

https://static.news.ru/photo/91e423b0-336d-11eb-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт Лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая заявила, что нет смысла создавать скрытые настройки для дополнительной защиты смартфона. По её словам, гаджет по умолчанию настороженно относится ко всем сторонним приложениям.

При этом существуют некоторые настройки, которые можно использовать. Об этом эксперт рассказала в беседе с агентством ПРАЙМ.

Смартфоны с момента активации предлагают владельцам пользоваться отпечатком пальца и при установке новых приложений спрашивают, разрешать ли приложению доступ к камере, контактам и так далее, — пояснила Рудая.

Она добавила, что помехой для хакеров также может оказаться пин-код на SIM-карту телефона. Его следует установить для защиты данных на случай потери гаджета.

С особым вниманием стоит подходить к тому, какие пароли вы сохраняете на мобильном устройстве с помощью браузера. Безусловно, это удобно, но всё же не рекомендуется сохранять в браузере данные учётной записи от личного кабинета мобильного банка, — подчеркнула эксперт.

Она также считает, что лучше не хранить в галерее фотографии данных ваших документов и платёжных карт, поскольку они доступны любым приложениям, как защищённым, так и не очень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социальные сети и портал госуслуг в своих приложениях собирают больше всего данных о россиянах. В списке лидеров по такому любопытству также банковские сервисы. Самыми ярыми собирателями информации оказались «ВКонтакте» (доля собираемых данных — 83,3%), «Одноклассники» и «Госуслуги» (по 63,3%), Facebook, «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн» (по 56,7%).