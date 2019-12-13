https://static.news.ru/photo/7bd0cbde-1d64-11ea-9f0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua

Стоимость последней модели смартфона от Apple рекордно снизилась на российском рынке.

На старте продаж такой гаджет можно было приобрести примерно за сто тысяч рублей, сейчас же модель с 64 Гб памяти стоит от 76 990 рублей, таким образом он подешевел примерно на 23 тысячи рублей. Обычный iPhone 11 с таким же объёмом памяти можно приобрести за 51 тысячу рублей, передаёт Hi-tech.mail.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Apple объявила о старте продаж компьютера Mac Pro. В России новинка ещё недоступна, но стала известна её цена — она обойдётся пользователям от 449 990 руб. за вертикальный и от 489 990 руб. за рэковый.