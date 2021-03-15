Apple согласилась на предустановку российских приложений на смартфоны

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Apple согласилась на условия Минцифры России по предустановке приложений российских разработчиков на устройства компании. При первой настройке пользователям предложат установить некоторые сервисы.

Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства, у россиян будет возможность отказаться от установки обязательных приложений, если они им не нужны. Для этого нужно будет убрать галочки напротив ненужных сервисов.

Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включённые в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение, — сказали в министерстве.

Также там отметили, что список будет меняться: если на рынке появится какое-нибудь суперпопулярное российское приложение, то его включат в «предложку».

Apple подтвердила данные министерства. В беседе с газетой компания заверила, что соблюдает законы стран, в которых работает. Функция обязательного выбора приложений при активации гаджета начнёт работать в России с 1 апреля.

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