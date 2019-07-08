https://static.news.ru/photo/4f1fcf08-a1a5-11e9-86ea-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Сутормин Фото: Кирилл Венедиктов/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

25-летний нападающий «Рубина» Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Зените».

«Зенит» сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока, — сообщает пресс-служба казанского клуба.

В завершившемся сезоне Сутормин сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счёт восемь голов.

Футболист вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, но на поле не выходил.

Алексей Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня, писал News.ru.