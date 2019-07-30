https://static.news.ru/photo/47cfcd16-b2b7-11e9-a977-fa163e074e61_660.jpg Фернандо Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе хавбека команды Фернандо.

«Красно-белые» и китайский клуб «Бейцзин Гоань» согласовали условия трансфера 27-летнего бразильца.

Ранее «Шанхай» предлагал «Спартаку» €10 млн за футболиста, но получил отказ.

27-летний Фернандо в прошлом сезоне провёл 27 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее News.ru писал, что бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры.