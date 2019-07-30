Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе хавбека команды Фернандо.
«Красно-белые» и китайский клуб «Бейцзин Гоань» согласовали условия трансфера 27-летнего бразильца.
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Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. 27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. Его появление в команде стало одним из определяющих факторов для завоевания долгожданного чемпионства по итогам сезона-2016/2017. За три года @ofernando17 провел в форме «Спартака» 98 матчей и забил 12 голов, больше половины из которых — шикарными по исполнению ударами со штрафных. ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине! #Фернандо #Спартак
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27-летний Фернандо в прошлом сезоне провёл 27 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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