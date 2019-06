В ночь с пятницы на субботу матчем между сборными Бразилии и Боливии начинается 46-й розыгрыш Кубка Америки — самого престижного турнира для национальных команд на южноамериканском континенте. News.ru рассказывает о фаворитах, главных звёздах и об особенностях Copa America 2019.

Кто дважды «наперчил» Аргентине

Начнём с того, что Кубок Америки впервые за 30 лет состоится в Бразилии. Матчи турнира пройдут на шести стадионах пяти городов — Рио-де-Жанейро («Маракана»), Сан-Паулу («Морумби» и «Арена Коринтианс»), Белу-Оризонти («Минейран»), Порту-Алегри («Арена Гремио») и Салвадора («Фонте-Нова»). Матч открытия Бразилия — Боливия, который начнётся в половине четвёртого утра субботы по московскому времени, примет арена «Морумби». Кстати, арбитром этой встречи назначен аргентинский рефери Нестор Питана, который ровно год назад работал на стартовом матче чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия.

Финальный поединок нынешнего Copa America, запланированный на 7 июля, будет сыгран на знаменитом стадионе «Маракана», способном принять на трибунах 78 838 зрителей. Это самая вместительная арена турнира.

Формула нынешнего Кубка Америки осталась неизменной по сравнению с последними версиями этого чемпионата: дюжина команд, разбитых на три квартета, сначала проводит предварительный этап, после чего восемь лучших сборных (по две первые из каждой подгруппы плюс две из трёх команд, занявших третьи места) образуют четвертьфинальные пары, и начинаются игры на выбывание.

Could Willian make his first start for Brazil since November 2018



: @CopaAmerica pic.twitter.com/eTyLezFhVS — Watch Copa América 2019 live on Premier Sports (@PremierSportsTV) 14 июня 2019 г.

Поскольку южноамериканский континент включает в себя лишь десять государств, руководители КОНМЕБОЛ (так называется главная футбольная организация Южной Америки — наподобие УЕФА в Европе) регулярно приглашают пару сборных из других конфедераций, чтобы сохранять на минимально допустимом уровне численный состав турнира. Например, ни один из последних Кубков Америки не обходился без мексиканцев, но на сей раз «ацтеки» остались без приглашения.

Зато среди участников оказались две азиатские сборные — Япония и Катар. Приглашение последних, впрочем, объяснимо: ведь следующий чемпионат мира в 2022 году пройдёт именно в Катаре. Кстати, уже известно, что будущих хозяев мирового первенства пригласят и на 47-й Кубок Америки, намеченный на лето 2020 года. А компанию Катару составит Австралия.

Действующим обладателем титула является сборная Чили. Причём чилийцы выиграли два последних Copa America — «обычный» в 2015 году и юбилейный, посвящённый столетию КОНМЕБОЛ, а потому носивший название Centenario. В обоих финалах чилийская сборная остро «наперчила» аргентинцам с их главной звездой Лионелем Месси, обыграв фаворитов в сериях пенальти.

Последняя попытка Лео?

В 2015-м чилийцы сумели воспользоваться помощью родных стен и в послематчевых 11-метровых не оставили сопернику шансов — 4:1, причём реализовать пенальти в составе аргентинской команды удалось только Месси. Год спустя, когда южноамериканский Кубок по случаю столетнего юбилея отправился «на гастроли» в США, а число его участников выросло до 16, сборная Чили снова не позволила «небесно-голубым» (таковы цвета футболок аргентинской команды) завоевать трофей. На сей раз Месси, открывая серию пенальти, забить не сумел, соперник выиграл «перестрелку» со счётом 4:2, а несчастный Лео, не сдерживая в раздевалке слёз, заявил, что не будет больше играть за национальную сборную.

Тем не менее к чемпионату мира в России руководителям аргентинского футбола удалось уговорить свою главную звезду вернуться в команду. Что, впрочем, не помогло ей добраться до решающих матчей мундиаля-2018 — уже в 1/8 финала Аргентину выбросили за борт турнира будущие чемпионы мира — французы.

| Leo Messi during Argentina training in preparation for Copa America pic.twitter.com/ebcDoMhW6u — BarçaTimes (@BarcaTimes) 13 июня 2019 г.

И вот теперь — новая попытка Месси, которому по ходу Кубка Америки (а точнее, 24 июня) исполнится 32 года, завоевать трофей в составе национальной команды. Не исключено, что если попытка вновь окажется неудачной, Лионель уже окончательно и бесповоротно распрощается со сборной Аргентины. Так что поклонникам его таланта стоит несколько раз пожертвовать сном и посмотреть прямые трансляции матчей «небесно-голубых» — а вдруг ничего подобного вы больше никогда не увидите?

А вот болельщикам бразильской сборной есть отчего загрустить: ведь главная звезда этой команды — Неймар — пропускает домашний турнир из-за травмы. Получил её нападающий в одном из матчей за французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) ближе к концовке сезона, когда на восстановление уже попросту не оставалось времени.

Вообще для Неймара лишь один из трёх крупнейших турниров, прошедших на родине за последние пять лет, получился успешным. Речь идёт об Олимпиаде-2016 в Рио, которую бразильцы выиграли именно во многом благодаря включению Неймара в состав олимпийской сборной. А вот на чемпионате мира двумя годами ранее форвард выбыл из строя после перелома костей позвоночника, полученного в четвертьфинале с Колумбией, — и без своего лидера Бразилия была унижена в полуфинале Германией (1:7). Теперь же Неймар и вовсе «пролетел» мимо домашнего Кубка Америки.

Впрочем, в составах сильнейших сборных и в отсутствие Неймара хватает звёзд самого крупного калибра. За Бразилию сыграют победители Лиги чемпионов УЕФА в составе «Ливерпуля» голкипер Алиссон и форвард Роберто Фирмино, чемпионы Англии в составе «Манчестер Сити» полузащитник Фернандиньо и нападающий Габриэл Жезус, защитник ПСЖ Дани Алвес, опорный хавбек мадридского «Реала» Каземиру и форвард «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Болеем за «наших» Барриоса, Рамиреса и Фарфана

Аргентинцы будут грозить соперникам своей мощной атакой, в которой Месси получит поддержку со стороны Серхио Агуэро («Ман Сити»), Анхеля ди Марии (ПСЖ), Пауло Дибалы (туринский «Ювентус»). Отметим и присутствие в составе «небесно-голубых» центрального полузащитника Леандро Паредеса, который ещё полгода назад был игроком петербургского «Зенита», а ныне числится в ПСЖ.

По-настоящему звёздную сборную привезли на Кубок Америки колумбийцы. Причём громкие имена есть в каждой линии: голкипер Давид Оспина (был арендован у лондонского «Арсенала» итальянским «Наполи»), защитники Ерри Мина (английский «Эвертон») и Сантьяго Ариас (мадридский «Атлетико»), полузащитники Хамес Родригес (провёл сезон в аренде в немецкой «Баварии», принадлежа мадридскому «Реалу») и Вильмар Барриос (недавний новобранец питерского «Зенита»), нападающие Радамель Фалькао (одноклубник нашего Александра Головина по французскому «Монако»), Дуван Сапата (итальянская «Аталанта») и Луис Муриэль (итальянская «Фиорентина»).

Полным-полно опытнейших и известных бойцов и в уругвайской сборной: форварды Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Луис Суарес (испанская «Барселона»), хавбеки Родриго Бентанкур («Ювентус»), Лукас Торрейра («Арсенал») и Диего Лаксальт (итальянский «Милан»), защитники Диего Годин и Хосе Мария Хименес, долгие годы цементировавшие центр обороны мадридского «Атлетико», голкипер Фернандо Муслера из турецкого «Галатасарая».

Кроме того, российским болельщикам будет любопытно понаблюдать за несколькими представителями Российской премьер-лиги на Copa America. Это, помимо уже упомянутых колумбийца Барриоса и аргентинца Паредеса (пусть уже и покинувшего наш чемпионат), защитник «Краснодара» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес, его бывший партнёр по «Краснодару», а ныне — хавбек бразильского «Сантоса» Кристиан Куэва (сборная Перу), ещё один перуанец Джефферсон Фарфан — форвард московского «Локомотива», а также нападающий сборной Венесуэлы Хосе Саломон Рондон, ранее выступавший за казанский «Рубин» и питерский «Зенит», а сейчас являющийся игроком клуба Английской премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион».

В группе А компанию хозяевам турнира бразильцам составят сборные Боливии, Венесуэлы и Перу, к фавориту квартета B — Аргентине — после жеребьёвки добавились команды Колумбии, Парагвая и Катара. Наконец, в группе С выступят сборные Уругвая, Эквадора, Японии и Чили.

Матчи группового этапа пройдут с 14 по 24 июня. Четвертьфинальные поединки запланированы на 27, 28 и 29 июня. Полуфиналы состоятся 2 и 3 июля. Матч за третье место пройдёт на «Арене Коринтианс» 6 июля, а финал, как уже упоминалось выше, — спустя сутки на «Маракане».