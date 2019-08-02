News.ru — о том, как руководство российского футбола разбиралось с вопиющим инцидентом, произошедшим после матча второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком».

Корректность и лояльность МВД: донская версия

Эта игра состоялась в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля, и завершилась, как принято говорить в подобных случаях, боевой ничьей (2:2). Однако чуть позже выяснилось, что боевитость в этот вечер на левом берегу Дона готовы были продемонстрировать не только игроки обеих команд. Вскоре после окончания встречи соцсети буквально взорвало видео, зафиксировавшее избиение местными сотрудниками правопорядка болельщиков «красно-белых».

Руководство РПЛ достаточно оперативно отреагировало на инцидент, но эта реакция выглядела, скажем так, неоднозначной. Отмечая, что все системы и сотрудники, обеспечивающие комфорт и безопасность зрителей на стадионе работали в штатном режиме, а представители МВД — «корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника», официальный сайт премьер-лиги указал на то, что ряд болельщиков «Спартака» в ходе матча неоднократно использовали пиротехнические средства, часть которых была брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введён ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции. По данным мэрии Ростова, по ст.20.31 ч.3 задержан 1 человек, по ст.20.31 ч.1 — 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек, — говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ.

После появления в интернете всё новых видео с варварским нападением ОМОНа на болельщиков гостевой команды РПЛ через некоторое время опубликовала ещё одно заявление, из которого следовало, что «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами проверка, проводимая лигой, будет продолжена».

РФС — за персонифицированную ответственность

Спустя три дня по инициативе президента РФС Александра Дюкова в Доме футбола на Таганке прошло специальное совещание с участием представителей РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ и обеих команд по «ростовскому делу». После детального изучения видеоматериалов установлено, что по ходу матча на трибуне с болельщиками московской команды трижды был использован взрывпакет и один раз зажжён файер.

Для идентификации и задержания нарушителей организаторами матча и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство спартаковских фанатов, не имевших возможности покинуть стадион.

Российский футбольный союз, публикуя информацию о совещании на своём официальном интернет-ресурсе, подчеркнул, что ответственность за правонарушения на футбольных матчах должна быть персонифицированной.

Недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство другим зрителям. Задача координационного штаба, который на каждом матче возглавляет представитель принимающего клуба, — обеспечить безопасность на арене и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований, — заявил РФС на своём официальном сайте.

Также представителям правоохранительных органов было настоятельно рекомендовано вести себя корректно и уважительно с болельщиками, не нарушающими закон. Кроме того, по итогам совещания принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности зрителей с учётом предложений всех заинтересованных сторон.

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Цена избиения — 650 тысяч и два матча дисквалификации условно

Итоговое рассмотрение «ростовского дела» с вынесением окончательного вердикта состоялось в пятницу, 2 августа на очередном заседании КДК РФС. А буквально несколькими часами ранее в Сети появилась более полная версия видео с нападением сотрудников ОМОНа, вооружённых дубинками, на томившихся в тесном подтрибунном помещении «Ростов Арены» болельщиков «Спартака». В этом ролике сотрудники правоохранительных органов предстали в ещё более неприглядном свете, вероломно атаковав безоружных и мирно стоявших людей с тыла, а затем совершенно необоснованно применяя силу по отношению к болельщикам (в том числе, и женского пола), не проявлявшим ни малейших признаков агрессии.

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета в пятницу продлилось четыре часа, после чего был оглашён вердикт: условно дисквалифицировать «Ростов Арену» на два матча.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на территории спортсооружения, а также за иные нарушения регламента оштрафовать футбольный клуб «Ростов» на 650 тысяч рублей и обязать его провести два домашних матча чемпионата России на нейтральном поле в другом городе условно, — объявил глава КДК РФС Артур Григорьянц на специальной пресс-конференции по окончании заседания.

Также Артур Григорьянц добавил, что КДК рассматривал два аспекта: обеспечение безопасности на матче и поведение болельщиков «Спартака». Было установлено, что принимающий клуб допустил ряд ошибок при организации матча.

Задача любого принимающего клуба — обеспечить безопасность зрителей. Мы пришли к выводу, что ФК «Ростов» допустил серьёзные ошибки при организации матча. Кроме того, мы установили, что по ходу игры имели место неправомерные действия со стороны болельщиков «Спартака», — добавил Григорьянц.

За эти нарушающие правопорядок действия футбольный клуб «Спартак» также был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Ближайшие два домашних матча «Ростов» проведёт в пятом туре чемпионата РПЛ (12 августа с самарскими «Крыльями Советов») и в седьмом туре (с казанским «Рубином» 25 августа). Если во время этих игр принимающая сторона допустит возникновение инцидентов, дисквалификация арены из условной превратится в реальную. А, возможно, КДК найдёт основания и для более строгих санкций по отношению к ФК «Ростов».