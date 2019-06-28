Бывший капитан итальянского «Ювентуса» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в клуб.
Как сообщает Twitter журналиста Ромео Агрести, стороны согласовали контракт на один сезон.
Juventus have reached an agreement with Gianluigi Buffon on a 1-year contract. He’ll earn 1.5m + bonuses— Romeo Agresti (@romeoagresti)
https://t.co/30fCJRwt0u 28 июня 2019 г.
Зарплата игрока составит €1,5 млн в год плюс бонусы.
Буффон в июле 2018 года покинул «Ювентус», за который выступал с 2001 года. До окончания сезона итальянец защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен».
Ранее итальянский вратарь заявил об амбициях возглавить национальную сборную страны, писал News.ru.