Фото: Alberto Gandolfo/Global Look Press

Бывший капитан итальянского «Ювентуса» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в клуб.

Как сообщает Twitter журналиста Ромео Агрести, стороны согласовали контракт на один сезон.

Зарплата игрока составит €1,5 млн в год плюс бонусы.

Буффон в июле 2018 года покинул «Ювентус», за который выступал с 2001 года. До окончания сезона итальянец защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Ранее итальянский вратарь заявил об амбициях возглавить национальную сборную страны, писал News.ru.

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