Английское издание ESPN опубликовало список спортсменов, которые, по их мнению, отрицательно показали себя в истории спорта.
Лидером стал нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес. На втором месте расположился бывший полузащитник английского «Бернли» Джои Бартон, тройку «сильнейших» замыкает известный боксёр Майк Тайсон.
В список также вошли легенда аргентинского футбола Диего Марадона, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, нападающий испанского «Атлетико Мадрид» Диего Коста.
Luis Suarez has been voted the greatest sporting villain ever.