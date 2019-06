Лидером стал нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес. На втором месте расположился бывший полузащитник английского «Бернли» Джои Бартон, тройку «сильнейших» замыкает известный боксёр Майк Тайсон.

В список также вошли легенда аргентинского футбола Диего Марадона, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, нападающий испанского «Атлетико Мадрид» Диего Коста.