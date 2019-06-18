Луис Суарес Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Английское издание ESPN опубликовало список спортсменов, которые, по их мнению, отрицательно показали себя в истории спорта.

Лидером стал нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес. На втором месте расположился бывший полузащитник английского «Бернли» Джои Бартон, тройку «сильнейших» замыкает известный боксёр Майк Тайсон.

В список также вошли легенда аргентинского футбола Диего Марадона, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, нападающий испанского «Атлетико Мадрид» Диего Коста.

Ранее Марадона раскритиковал сборную Аргентины после поражения от Колумбии со счётом 2:0 в первом матче Кубка Америки, писал News.ru.