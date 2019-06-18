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Испанская «Барселона» готова принять назад бразильского нападающего Неймара. Для этого 27-летнему футболисту придётся принести публичные извинения.

Руководство чемпионов Испании не забыло скандал, который устроил бразилец в 2017 году перед уходом во французский «Пари Сен-Жермен». Тогда футболист специально оттягивал момент перехода, чтобы получить бонусы от «Барселоны», сообщает...