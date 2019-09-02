https://static.news.ru/photo/4bb4abdc-cd82-11e9-85ed-fa163e074e61_660.jpg Александр Зуев (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб подписал полузащитника «Ростова» Александра Зуева.

23-летний хавбек будет защищать цвета казанской команды на правах аренды и выступать под номером «12». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба «Рубина».

Александр Зуев перешёл из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды!



Добро пожаловать!



Подробнее https://t.co/LnUMqlUZcJ pic.twitter.com/efEzs8wu5y — «Рубин» Казань (@fcrk) September 2, 2019

В текущем сезоне Зуев сыграл за «Ростов» семь матчей. В его активе два очка (один гол и одна результативная передача).

Защитник голландского «Витесса» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев заявил, что пока не знает, перейдёт ли он в «Зенит» (Санкт-Петербург), писал News.ru.