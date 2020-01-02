https://static.news.ru/photo/18d45268-2d8a-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Lindholm/Global Look Press

Пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных», подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.

Футболист играл за «Милан» в 2010–2012 годах. Прилетев в Милан, он прямо у трапа дал первое интервью.

Я помню, как прилетел сюда же несколько лет назад. <...> Всегда говорил, что это — мой дом, в который я наконец вернулся. <...> Жду фанатов на «Сан-Сиро»: мы взорвём стадион, — сказал Ибрагимович.

Ранее NEWS.ru писал, что «Милан» сообщил, под каким номером будет играть Ибрагимович.