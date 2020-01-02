Пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных», подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.
Футболист играл за «Милан» в 2010–2012 годах. Прилетев в Милан, он прямо у трапа дал первое интервью.
Я помню, как прилетел сюда же несколько лет назад. <...> Всегда говорил, что это — мой дом, в который я наконец вернулся. <...> Жду фанатов на «Сан-Сиро»: мы взорвём стадион, — сказал Ибрагимович.
IZ landed— AC Milan (@acmilan)
And we have touchdown,
@Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP 2 января 2020 г.
Ранее NEWS.ru писал, что «Милан» сообщил, под каким номером будет играть Ибрагимович.
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