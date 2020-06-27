Зинченко прокомментировал слухи о романе с украинской теннисисткой

https://static.news.ru/photo/a5382738-b9e5-11ea-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Александр Зинченко и Ольга Янчук Фото: Matt Wilkinson/www.imago-images.de/Sportfoto Zink /JüRa/Global Look Press

Защитник и полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на слухи о романе с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Не веселите, — подписал Зинченко новость о романе, выложив скриншот публикации в сторис на своей странице в Instagram.

Футболист перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. Он стал чемпионом страны и выиграл два Кубка Футбольной лиги в составе английском команды. За сборную Украины Зинченко выступает с 2015 года, в её составе он провёл 31 матч, забив четыре мяча.

Ранее Зинченко отреагировал на заявление агента Олега Ерёмина о том, что украинский игрок хотел получить российское гражданство во время выступления за «Уфу». Украинец выступал за российскую команду в 2015–2016 годах.