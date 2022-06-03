«Задержался в футболе»: Колосков об уходе Жиркова из «Химок» Вячеслав Колосков заявил, что Юрию Жиркову пора заканчивать футбольную карьеру

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юрий Жирков

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на уход Юрия Жиркова из «Химок», сообщает «Спорт-Экспресс». По мнению функционера, игроку пора заканчивать карьеру.

Мне кажется, Жирков задержался в футболе. Он мог уйти пораньше. Надо получить профессию. Чем раньше он перестроится внутренне, тем раньше он это сделает, — рассказал Колосков.

Функционер добавил, что для «Химок» уход игрока не будет потерей. Колосков также посчитал позорным для 38-летнего Жиркова продолжение выступлений в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Об уходе Жиркова, а также Павла Мамаева из «Химок» стало известно ранее 3 июня. Подмосковный клуб не стал продлевать контракты с футболистами, которые на двоих с января сыграли четыре матча в Российской премьер-лиге.