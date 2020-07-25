Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ

https://static.news.ru/photo/302ad348-cf32-11ea-80c2-fa163e074e61_660.jpg Юрий Жирков (слева) и Флоран Малуда (архивное фото). Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Британские журналисты составили символическую сборную худших чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ). На позицию полузащитника они поставили Юрия Жиркова. Он выступал за «Челси» с 2009-го по 2011 год.

Игрок сыграл за лондонскую команду 49 матчей, отметился одним голом и сделал 11 результативных передач. В составе «Челси» Жирков стал чемпионом Англии в сезоне-2009/10, завоевал Кубок и Суперкубок Англии. Сейчас 36-летний футболист выступает за «Зенит».

В символическую сборную также попал голландец Александер Бюттнер, который выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2012-го по 2014 год. Тогда команда становилась чемпионом Англии в сезоне-2010/11 и сезоне-2012/13. Нашлось место и для экс-форвада «Челси» Матеи Кежмана, который выступал за «Челси» с 2004-го по 2005 год.

Бюттнер и Кежман в разное время играли в Российской премьер-лиге: экс-игрок «Манчестер Юнайтед» выступал за «Динамо» с 2012-го по 2014 год, а бывший игрок «Челси» играл в «Зените» в 2009 году.

Полностью сборная худших игроков выглядит следующим образом:

вратарь — Костел Пантилимон,

защитники — Александр Бюттнер, Игорь Степанов, Паскаль Киган, Жозе Босингва,

полузащитники — Юрий Жирков, Джек Родуэлл, Даррон Гибсон, Хуан Куадрадо,

нападающие — Жереми Альядьер, Матея Кежман.

Символическая сборная была составлена журналистами The Sun.

NEWS.ru писал, что в Британии 12-летнего болельщика арестовали за расистские оскорбления в адрес футболиста «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа.