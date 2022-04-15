Жена владельца «Спартака» жёстко ответила Василию Уткину

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что при слове на букву «г» спортивный журналист Василий Уткин оживает, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом она отреагировала на высказывание журналиста о том, что слово «говно» становится чуть ли не главным в осмыслении событий в российском футболе и участников этого действа.

При слове на букву «г» Василий Уткин оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием. <...> В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции, Василий Уткин мнит себя касаткой, — заявила Салихова.

После матча «Спартак» — «Рубин» клубы устроили перепалку в соцсетях. Сначала казанцы опубликовали видео с Александром Соболевым, на который наложили крики дельфинов (Соболева часто упрекают в том, что он «ныряет», чтобы заработать нарушение. — NEWS.ru). Москвичи ответили фотографией Леонида Слуцкого с подписью: «Ко мне в автобус зашла группа эсэмэмщиков, и мы в один голос произнесли: „Мы говно“» (это отсылка к интервью тренера после провала сборной России на Евро-2016. — NEWS.ru).

Ранее футболисты «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.