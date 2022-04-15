«Спартак» ушёл от поражения в матче с «Рубином»

Читайте нас в Google Новости

Футболисты «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе московского клуба голом отметился нападающий Александр Соболев. У казанской команды отличился полузащитник Владислав Игнатьев.

Причём в составе «Спартака» уже в первом тайме получили травмы и не смогли продолжить игру полузащитники Наиль Умяров и Виктор Мозес.

По итогам игры «Спартак» и «Рубин» не изменили свои места в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб остался на десятой позиции. У красно-белых 31 очко. Казанская команда занимает 12-е место с 26-ю очками.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 99% своего капитала, полагает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев. На заседании 23 марта Федун рассказал о финансовых трудностях.