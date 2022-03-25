Владелец «Спартака» Федун заявил о потере 99% состояния

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 99% своего капитала, полагает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев. На заседании 23 марта Федун рассказал о финансовых трудностях, сообщает «РБ Спорт».

Выражу своё мнение: они — члены исполкома и на заседании должны думать о российском футболе в целом. О клубных проблемах они должны думать в своих клубах. Так, Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99% состояния. Это его частные деньги, это бьёт по его карману, — сказал Афанасьев.

В 2021 году состояние Федуна оценивалось в $11,1 млрд. В рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes он занимал 16-е место.

Ранее предприниматель сам подтвердил наличие проблем, но заявил, что футбольный клуб «Спартак» не останется без его поддержки. Частично они были связаны с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы.

В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 27 очков после 22 матчей. 2 апреля «Спартак» проведёт встречу 23-го тура РПЛ против «Локомотива».