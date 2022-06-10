Жена владельца «Спартака» попросила прощения у ушедшего из клуба тренера

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Паоло Ваноли

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала уход из команды главного тренера Паоло Ваноли. В собственном блоге на Sports.ru она попросила прощения у итальянского специалиста за необоснованную критику «диванных экспертов».

Хочется сказать: «Прости». За всех диванных экспертов, которые ненавидели его с первого дня просто назло. За эшелон высказываний вечно негативных, завистливых, нереализовавшихся тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале, — написала Салихова.

9 июня Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака». Руководство футбольного клуба и уже бывший тренер достигли договоренности о расторжении действующего контракта. Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год​​​. Под его руководством красно-белые 29 мая обыграли «Динамо» со счётом 2:1 и впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на уход тренера Паоло Ваноли из московского «Спартака». Он считает отставку итальянца ожидаемой. Сам собеседник не смог кого-то порекомендовать «Спартаку», потому что это «невозможно по определению».