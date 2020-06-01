Жамалетдинов продолжит выступать за польский «Лех» до конца сезона

https://static.news.ru/photo/f09a6cde-a42a-11ea-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/zhama75

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за польский «Лех» на правах аренды до окончания сезона-2019/20

При этом в ЦСКА возвращаются три футболиста: аренды Наира Тикнизяна в курский «Авангард», Виталия Жиронкина в калининградскую «Балтику» и Хетага Хосонова в «Тамбов» завершены, сообщает пресс-служба московского клуба.

Жамалетдинов накануне забил гол в матче Кубка Польши. Всего он провёл за «Лех» четыре матча.

Ранее ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

Также NEWS.ru писал о том, что возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с Российской премьер-лигой (РПЛ).