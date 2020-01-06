Тимур Жамалетдинов Тимур Жамалетдинов Фото: Carlos Palma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тимур Жамалетдинов может перейти в екатеринбургский «Урал».

Футболист проведёт с «Уралом» первый зимний сбор команды, сообщает Glos Wielkopolski. Отмечается, что екатеринбургский клуб хочет взять игрока в аренду.

На данный момент Жамалетдинов выступает за польский «Лех» на правах аренды. Клуб согласен расторгнуть соглашение досрочно в случае необходимости.

Ранее футбольный клуб «Тамбов» объявил о подписании контракта с нападающим курского «Авангарда» Артёмом Федчуком, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях