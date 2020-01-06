Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тимур Жамалетдинов может перейти в екатеринбургский «Урал».
Футболист проведёт с «Уралом» первый зимний сбор команды, сообщает Glos Wielkopolski. Отмечается, что екатеринбургский клуб хочет взять игрока в аренду.
На данный момент Жамалетдинов выступает за польский «Лех» на правах аренды. Клуб согласен расторгнуть соглашение досрочно в случае необходимости.
Ранее футбольный клуб «Тамбов» объявил о подписании контракта с нападающим курского «Авангарда» Артёмом Федчуком, писал NEWS.ru.
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