https://static.news.ru/photo/d20fd852-322f-11ea-a7d8-fa163e074e61_660.jpg Тимур Жамалетдинов Фото: Carlos Palma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тимур Жамалетдинов может перейти в екатеринбургский «Урал».

Футболист проведёт с «Уралом» первый зимний сбор команды, сообщает Glos Wielkopolski. Отмечается, что екатеринбургский клуб хочет взять игрока в аренду.

На данный момент Жамалетдинов выступает за польский «Лех» на правах аренды. Клуб согласен расторгнуть соглашение досрочно в случае необходимости.

Ранее футбольный клуб «Тамбов» объявил о подписании контракта с нападающим курского «Авангарда» Артёмом Федчуком, писал NEWS.ru.