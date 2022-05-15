«Зенит» ушёл от поражения в дерби против «Спартака» благодаря пенальти Матч ФК «Спартак» — «Зенит» завершился ничьёй

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Матч проходил на стадионе «Открытие Арена». На 49-й минуте Александр Соболев принял пас от Михаила Игнатова и переправил мяч головой в ближний угол. На 92-й минуте в составе «Зенита» забил гол Андрей Мостовой с пенальти.

Несмотря на ничейный результат, это не повлияло на положение «Зенита» в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака стали досрочно чемпионами России ещё 30 апреля, обыграв «Локомотив».

Ранее сообщалось, что железнодорожники и «Динамо» сыграли вничью в рамках матча 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:3.