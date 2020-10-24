«Зенит» разгромил «Академию Коноплёва» в молодёжном первенстве России

https://static.news.ru/photo/edaf49ec-15f7-11eb-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» одержал победу над «Академией Коноплёва» (Самарская область) в ходе матча 7-го тура молодёжного первенства России по футболу.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Также в рамках молодёжного первенства «Ротор» сыграл с тульским «Арсеналом» со счётом 0:1, а «Химки» с УОР № 5 со счётом 2:1.

Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА с крупным счётом победил екатеринбургский «Урал» в 7-м туре молодёжного первенства России по футболу.

Итоговый счёт — 5:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, ещё по мячу забили Андрей Савинов (с пенальти), Антон Крачковский и Никита Котин.