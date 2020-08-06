«Зенит» опроверг информацию о вспышке COVID-19

https://static.news.ru/photo/d1dcd154-d7df-11ea-954f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Зенит» заявил, что информация о том, что в петербургской команде есть заразившиеся коронавирусом, не является достоверной. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Эта информация не соответствует действительности. В команде был один ложноположительный тест, на который потом пришло три отрицательных. Команда летит на игру Суперкубка, — сообщили в клубе порталу Sport24.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует уже через несколько дней, в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уже прошли стартовые туры. «Зенит», который является чемпионом России, не собирается его пропускать и стал одним из первых, кто презентовал новый комплект. Традиционный синий цвет, на этот раз изображённый в стиле градиент, лёг в основу домашнего комплекта, а светло-серый — гостевого. Новая форма питерцев, по задумке создателей, должна стать олицетворением новых побед.

Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его критический выпад в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне пандемии коронавируса не был вызван лишь эмоциями.