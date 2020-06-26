«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Дзюбы с пенальти

«Зенит» обыграл в домашнем матче «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».
Первый гол в этой встрече забил форвард самарцев Максим Глушенков на 44-й минуте. Во втором тайме нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал два пенальти — на 64-й и 70-й минутах матча.
На 78-й минуте игрок «КС» Деян Радоньич поразил ворота петербуржцев, однако гол не был засчитан.
После 24 туров в активе «Зенита» 56 очков. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 22 очками её замыкают.
Как ранее писал NEWS.ru, грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 1:1.
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