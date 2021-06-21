Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины на Евро-2020

Украинский президент Владимир Зеленский в своём Twitter высказался по поводу итогов матча сборной страны с Австрией на чемпионате Европы. Он назвал поражение своей команды «обидным и горьким», но надеется, что она всё равно выйдет из группы.

Это Евро-2020, где играют лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла шанс на участие в 1/8 финала, и нашу с вами поддержку! Потому что это — наши ребята. Сборная, мы с тобой! — написал Зеленский.

Украинцы уступили Австрии с минимальным счётом и заняли третье место в группе C. Команда продолжит выступать на Евро-2020, если окажется в четвёрке лучших из коллективов, занявших третью строчку в своих группах.

На чемпионате подопечные Андрея Шевченко уже одержали победу над Северной Македонией. Стартовый матч турнира против Нидерландов они проиграли со счётом 2:3.

Для сборной России чемпионат Европы по футболу подошёл к концу. В решающем матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова оказались бессильны против команды Дании. Четыре пропущенных гола и билеты до Москвы — таков финал для национальной команды на Евро.