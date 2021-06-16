Защитника Марио Фернандеса унесли на носилках в матче с финнами

https://static.news.ru/photo/d7624094-cea8-11eb-9486-96000091f725_660.jpg Марио Фернандес Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму во втором матче чемпионата Европы-2020 против национальной команды Финляндии. Футболист покинул поле на носилках.

Фернандес вышел на поле в стартовом составе, но на 25-й минуте был заменён. Его место занял Вячеслав Караваев.

Травму Фернандес получил в результате неудачного падения в борьбе с защитником соперника. Россиянин выиграл вверху, после чего неудачно приземлился на спину.

Ранее нападающий сборной Финляндии Жоэль Похъянпало забил мяч в ворота России на четвёртой минуте встречи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, но гол был отменён из-за офсайда.