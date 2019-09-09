https://static.news.ru/photo/1e02ab2e-d2f2-11e9-ab24-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Бонуччи Фото: Jonathan Moscrop/www.imago-images.de/Global Look Press

Защитник сборной Италии Леонардро Бонуччи заявил, что не собирается приносить извинения футболисту сборной Армении Александру Карапетяну за столкновение, которое случилось в рамках отборочного турнира к Евро-2020 во время матча команд.

Игра завершилась победой итальянцев со счётом 3:1.



По мнению Бонуччи, такие эпизоды случаются, поэтому он не чувствует необходимости приносить извинения.

Я даже не думал о том, что его уже наказывали в той встрече. У меня уже было два шва от локтя, поэтому я хотел защитить бровь. Меня расстраивает, что это противостояние было создано, но я принимаю это. Если я сыграл 91 матч для своей страны, это значит, что я сделал всё для того, чтобы помочь команде, — цитирует итальянца Football Italia .

В прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи при ведении верхового единоборства. Защитника итальянцев обвиняют в том, что он схватился за лицо после стыка. При этом повторы показывают, что никакого контакта не было.

После матча Карапетян в своей социальной сети выступил с обращением к Бонуччи: «Я очень уважаю то, чего ты достиг в футбольной жизни, но это позор».



Армянский футболист с 2019 года выступает за "Сочи".

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что посетит матчи чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге, ранее писал News.ru.