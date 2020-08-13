Футбол

«Ювентус» рассматривает возможность продажи Роналду

13:29, 13 августа 2020 24
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду в текущее трансферное окно.

По словам испанского инсайдера Гильермо Балаге, клуб поручил агенту футболиста Хорхе Мендесу предложить услуги португальского нападающего ряду ФК, в том числе «Реалу», «Пари Сен-Жермен», команде из MLS и даже «Барселоне».

Как писал NEWS.ru, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по окончании сезона покинет футбольный клуб «Ювентус». Футболист перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за €117 млн. Контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб. Португальца хотят приобрети французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».

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