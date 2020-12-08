Он устал, он уходит: Месси вконец опостылела «Барселона»

Лионель Месси наконец встретился с давним соперником на поле Криштиану Роналду в рамках Лиги чемпионов. Для аргентинца и «Барселоны» встреча завершилась разгромом — «Ювентус» обыграл на «Камп Ноу» каталонцев со счётом 3:0, два мяча из которых забил 35-летний португалец. «Сине-гранатовые» в целом находятся в плохой форме. В чемпионате Испании они девятые, набрав только 16 очков в десяти матчах. И как это часто бывает, всё внимание устремлено на большую звезду команды. Что происходит с 33-летним аргентинцем и как быть «Барселоне» — в материале NEWS.ru.

Гениальность Лео Месси — это как законы Ньютона, которые не подвергаются сомнению. Семь ударов в створ «Ювентуса» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов тому подтверждение. Но именно этот матч и должен стать очередным поводом задуматься руководству «Барселоны». Месси заигрался. За это лето ни с одним футболистом не было столько скандалов, как с ним. Сомневаюсь, что у каталонского гранда было намерение подогреть интерес к команде. О «сине-гранатовых» не знает разве что ленивый или человек, который совсем не интересуется футболом и спортом в целом.

imagephotoagency.it

Аргентинский нападающий уже не обладает теми качествами, которые помнят болельщики и ненавистники. Как минимум он стал медленнее, причём в разы. И если раньше ему удавалось не только ускорять атаки ногами, но и быстро реагировать головой, то сейчас этого нет. И давайте будем честны — в этом клубе дальше будет только хуже. Вероятно, сейчас могут начаться споры в его поддержку, мол, вон, в чемпионате Испании всё в порядке. Да нет, в Ла Лиге его давно научились сдерживать. И как можно считать нормальным девятое место во внутреннем турнире? Это больше похоже на шутку. К тому же «Барселона» — это не наши «Зенит», «Краснодар» или «Локомотив», которые не могут укрепиться в Лиге чемпионов. А речь идёт как раз о ней. Все европейские лидеры перестали бояться Лео. Вспомните, как раньше соперники, выходя на поле, готовы были оставить свои лёгкие, но остановить Месси. Сейчас им можно не спеша идти по траве, общаться между собой и быть спокойными — они всё равно быстрее аргентинца. Да и все передвижения, дриблинг форварда такие предсказуемые, что голкипер в состоянии справиться в одиночку. Даже дальние удары уже не пугают из-за своей неточности. Всё это, понятно, Месси довёл до автоматизма. Но неужели никто не осознаёт, что пора становиться вариативным и удивлять противников новыми комбинациями, способами обострить атаку? Или все как один уже сами в душе хотят избавиться от некогда лучшего нападающего чемпионата Испании?

Да, Месси регулярно идёт в обводку против нескольких соперников сразу, но какой профит от этих действий? Удары? Что ж, разбираемся. По ударам «Барселона» переиграла «Ювентус» с показателем 20:9, чуть больше половины нанёс герой материала — 11. Но из этого количества семь угодили в створ, два из них были совершены из пределов штрафной и только один мог привести действительно к голевой ситуации. Остальные — моменты, в которых необходимо было продолжать атаку, а не ставить на ней крест.

Даже после этого споры в его защиту могут продолжиться. Что, кадровых проблем в команде мало? Много, это правда, но у кого их нет? И совершенно очевидно, что на Лео накладывается дополнительная ответственность, как минимум во время отсутствия Фати и Дембеле. Ну, и? Так было всегда, Лео всегда брал на себя больше необходимого. Разница только в том, что теперь ему всё сложнее и сложнее с этим справляться. То, что было ему когда-то по силам, становится тяжким грузом.

Можно говорить и про защиту «Юве», кто же против. Итальянский коллектив действительно слишком много времени провёл на своей части поля, ещё и без мяча. Это практически стандартная ситуация после быстрого гола. Но, опять же, раньше это решалось просто — Месси готов был обвести, забить и ещё несколько раз поле оббежать, чтобы отпраздновать гол. Против итальянцев всё заканчивалось на первом пункте.

Игроки «Барселоны» атакуют стандартно позиционно, ищут свободные зоны, партнёров, но к мячу приходит аргентинец, дублирует напарника, крадёт у того пространство, забирает мяч и ничего не делает с ним. Он пытается пойти в обводку из пассивной позиции, и как итог — потеря или пустой удар.

ULMER/Michael Kienzler/Global Look Press

Месси продолжает идти своим путём, ему по-прежнему удаётся обыгрывать соперников в ограниченном пространстве. Но на длинных дистанциях ему уже сложно. И появление перед воротами противников становится менее результативно. Он далёк от прежней результативности.

Даже легендарный Лионель Месси должен отдать должное возрасту. Да, он смог изменить правила игры, но не биологии. Может быть, пора уже принять, что его эра в «Барселоне» подходит к концу? Тот самый гигантский футболист постепенно уменьшается. И это нормально. Так происходит со всеми под конец карьеры. Каталонцам пора задуматься о смене тактики. В конце концов, нельзя вечно делать ставку на одного футболиста. А болельщики должны спросить себя, действительно ли они хотят подбодрить Месси, чтобы он изменил решение об уходе? Иногда важно, чтобы каждый шёл своим путём в поисках новых горизонтов.

Пора отпустить. К тому же, предложения по Лео есть, и очень хорошие. Возможно, только это поможет футбольному гению открыть в себе второе дыхание и заиграть, как в старые добрые. Да и самому Лео пора набраться храбрости и чётко произнести: «Я устал, я ухожу», — а не всячески увиливать, как змея, от ответа.